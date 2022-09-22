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Başkan Erdoğan açıkladı! TOKİ’de yüzde 25 indirim kampanyası

Başkan Erdoğan açıkladı! TOKİ’de yüzde 25 indirim kampanyası
22.09.2022 20:58 - Son Güncelleme: 22.09.2022 20:58

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Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi müjdesi vermişti. Erdoğan'ın müjdesinin ardından sosyal konut projesine rekor bir başvuru gelmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı, daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için müjdenin detayları Başkan Erdoğan'a soruldu. Detayları açıklayan Erdoğan, "TOKİ'den ev veya işyeri alıp da geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz" dedi.

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