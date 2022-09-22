İYİ Partinin algı oyunu çürütüldü! ‘Açım, ölüyorum’ diyen Nurgül Sipahi bakın kim çıktı | VİDEO

Meral Akşener liderliğinde İYİ Parti eliyle sahnelenen algı, kara propaganda ve tiyatroların ardı arkası kesilmiyor... Ankara Etimesgut'ta birtakım ziyaret gerçekleştiren Akşener'e ihtiyaç sahibi olduğunu iddia edip "Açım, ölüyorum, perişanım" diyen Nurgül Sipahi isimli kadın dert yandı. Ancak bu serzenişlerin İYİ Parti'nin sahnelediği bir tiyatro olduğu çok geçmeden anlaşıldı. Görüntülerdeki Nurgül Sipahi'nin İYİ Parti üyesi olduğu öğrenilirken partililerle fotoğrafları da ortaya çıktı. Öte yandan mağdur ayağına yatan kadının 2 adet de daire sahibi. Meral Akşener liderliğinde İYİ Parti eliyle sahnelenen bu ucuz şov büyük tepkiyle karşılandı.