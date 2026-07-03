Kamuda yuvalanan sahte kimlik ve tapu çetesine MİT ve jandarma darbesi

Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 09:52

Nüfus müdürlüklerine sızarak aranma kaydı bulunan kişilere sahte kimlik düzenleyen, sahte belgelerle tapu devri yapmaya çalışan organize suç şebekesine yönelik 8 ilde operasyonun düğmesine basıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında devletin emanetini suistimal eden suç yapılanması deşifre edildi.

İçişleri Bakanlığı ve MİT Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne'de 31 şüpheliye yönelik arama, el koyma, gözaltı işlemleri başlatıldı.

SAHTE KİMLİKLERLE TAPU DEVİR GİRİŞİMİ

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre nüfus müdürlüklerinde görevli bazı kamu görevlileriyle irtibatlı şüphelilerin yasa dışı faaliyetleri saptandı.

Şebeke üyelerinin aranma kaydı bulunan şahıslara kimlik belgesi düzenlediği, sürücü belgesi bulunmayan kişilere belge temin ettiği, sahte ikamet izinleri oluşturduğu, sahte kimliklerle tapu devir girişimlerinde bulunduğu tespit edildi.

YAPMADIKLARI HAİNLİK KALMAMIŞ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonun ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilerin nüfus müdürlüklerinde görevli memurlarla ortak hareket ettiği saptandı.

Örgüt üyelerinin aranan şahıslara yeni kimlik belgesi ayarladığı, sürücü belgesi iptal edilen veya hiç ehliyet almamış kişilere sahte sürücü belgesi temin ettiği belirlendi.

Yabancı uyruklu şahıslara sahte ikamet izin belgesi sağlandığı soruşturma dosyasına eklendi.

Şebekenin en dikkat çeken yasa dışı eyleminin gayrimenkul dolandırıcılığı olduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerin yurtdışında mukim ancak Türkiye'de üzerine kayıtlı taşınır veya taşınmaz mal bulunan kişilerin kimlik bilgilerini ele geçirdiği tespit edildi.

Bu bilgiler ışığında sahte kimlik kartları üreten örgüt üyelerinin tapu müdürlüklerine giderek başkalarına ait mülkleri satmaya teşebbüs ettiği, bu yöntemle haksız kazanç sağladığı aktarıldı.

EMANETE İHANET EDEN KAMU GÖREVLİLERİNE GÖZ AÇTIRILMAYACAK

Operasyona dair değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, resmi belgede sahtecilik suçlarına karşı önümüzdeki dönemde çok daha sert, caydırıcı, kapsamlı tedbirlerin hayata geçirileceğini belirterek, "Devletin güvenini sarsan, görevini kötüye kullanarak suç örgütlerine alan açan her bir kamu görevlisi hakkında adli süreçleri, hukukun tanıdığı tüm imkanlar kullanılarak en ağır şekilde işletilecektir." dedi.

Operasyonda yer alan kurumlara teşekkür eden Bakan Gürlek, "Soruşturmayı titizlikle yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu başarıyla icra eden kahraman İstanbul Jandarma Komutanlığımızı, suç yapılanmalarının deşifre edilmesine her daim sunduğu kıymetli katkılar dolayısıyla Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızı ve emeği geçen ilgili tüm kamu görevlilerimizi yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.