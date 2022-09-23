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Motosiklet kazası geçiren Acun Ilıcalı taburcu oldu: "Şikayetçi olmadım, sonuçta hepimiz hata yapıyoruz"

Motosiklet kazası geçiren Acun Ilıcalı taburcu oldu: "Şikayetçi olmadım, sonuçta hepimiz hata yapıyoruz"
23.09.2022 00:36 - Son Güncelleme: 23.09.2022 00:44

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Acun Ilıcalı'nın sağlık durumunda flaş gelişme! Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kızı Banu Ilıcalı ile geçtiğimiz günlerde Sarıyer'de ters yönden gelen hafif ticari araçla çarpışarak motosiklet kazası geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan Acun Ilıcalı'nın ilk tedavisinde kolunun kırıldığı öğrenilirken, kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun'un ise herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı tespit edildi. Acun ılıcalı'nın sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. Taburcu olan ünlü isim, "Hepimiz hata yapıyoruz" diyerek kazayla ilgili ilk kez konuştu.

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