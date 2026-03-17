Alanya'da otomobil muz serasına devrildi: Sürücü hayatını kaybetti, 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarındaki muz serasına devrilmesi sonucu feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada otomobil sürücüsü hastanede hayatını kaybederken yolcunun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza D-400 Karayolu'nda sabahın erken saatlerinde yaşandı

Kaza, saat 08.00 sıralarında Uğrak Mahallesi D-400 Karayolu üzeri İmamlı Kavşağı mevkiinde gerçekleşti. 07 AYG 376 plakalı otomobili kullanan Mustafa Bahadırhan Gidemen (28), seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarında bulunan muz serasına devrildi.

Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri hızla sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar en yakın sağlık kuruluşlarına nakledildi. Sürücü Mustafa Bahadırhan Gidemen Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne, otomobilde yolcu olarak bulunan A.B.G (27) ise Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan sürücü Mustafa Bahadırhan Gidemen, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç sürücünün ölüm haberi yakınlarına bildirildi.

Yolcunun hayati tehlikesi sürüyor

Kazada yaralanan yolcu A.B.G'nin Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Sağlık ekipleri yaralının durumunu yakından takip ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Alanya'daki trafik kazasına ilişkin jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Kazanın nasıl meydana geldiğinin aydınlatılması amacıyla olay yeri incelemesi yapıldı, güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanığı ifadeleri değerlendirmeye alındı. Kaza anı görüntülerine ve gelişmelere haberimizin video bölümünden ulaşabilirsiniz.