AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu sonrası gündeme ilişkin konuştu. Türkiye'nin gururu olan Togg'un banttan inişini bir özgüven 'Devrim'i olarak tanımlayan Çelik, Türkiye'nin 60 yıllık hayali gerçekleşmiş oldu. Togg'a sevinemeyen travmatik tipler var" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'adaylığını ilan etsin' şeklinde çağrıda bulunan Ömer Çelik, "Karşıma çıksın' diyorsa sayın Kılıçdaroğlu'nun bir an evvel adaylığını ilan etmesini bekliyoruz. İngiltere'ye gidiyormuş, seçimler Türkiye'de yapılacak, Washington'da Londra'da değil, haberi olsun. Kendisinin bir an evvel adaylığını ilan etmesi kendisi açısından en tutarlı iş olacaktır, eğer tutarlılık arıyorsa" şeklinde konuştu.