Haberler Güncel Videoları AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar
31.10.2022 18:51 - Son Güncelleme: 31.10.2022 18:52

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:31
HDP'lilerin 'Polis bize mermi...
Güncel 00:52
TOGG CEO'su Karakaş ve...
Güncel 03:49
Togg'a bir renk daha! Başkan...
Güncel 02:54
Başkan Erdoğan yerli ve milli...
Güncel 00:35
Başkan Erdoğan araç rengi için...
Güncel 32:13
İlk seri üretim Togg banttan...
Güncel 00:51
Bahçeli TOGG'a dua ederek...
Güncel 04:16
Yerli ve milli otomobil TOGG...
Güncel 07:01
‘’Bizim hayalimiz ‘Türkiye...
Güncel 01:23
Türkiye Yüzyılı paylaşımı:...
Güncel 00:51
Bakan Nureddin Nebati'den...
Güncel 01:31
Başkan Erdoğan, İsveç...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu sonrası gündeme ilişkin konuştu. Türkiye'nin gururu olan Togg'un banttan inişini bir özgüven 'Devrim'i olarak tanımlayan Çelik, Türkiye'nin 60 yıllık hayali gerçekleşmiş oldu. Togg'a sevinemeyen travmatik tipler var" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'adaylığını ilan etsin' şeklinde çağrıda bulunan Ömer Çelik, "Karşıma çıksın' diyorsa sayın Kılıçdaroğlu'nun bir an evvel adaylığını ilan etmesini bekliyoruz. İngiltere'ye gidiyormuş, seçimler Türkiye'de yapılacak, Washington'da Londra'da değil, haberi olsun. Kendisinin bir an evvel adaylığını ilan etmesi kendisi açısından en tutarlı iş olacaktır, eğer tutarlılık arıyorsa" şeklinde konuştu.

Güncel Videoları
SON DAKİKA