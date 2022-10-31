Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni PKK kampına çeviren CHP'li Vahap Seçer'in Türkiye Yüzyılı hazımsızlığı! Savunma sanayisini hedef aldı

CHP'li Vahap Seçer'in başında olduğu Mersin Büyükşehir Belediyesi adeta PKK toplama kampı gibi çalışıyor. Son olarak belediyede otobüs şoförü olarak çalışan Asiye Şahin terör örgütü üyeliğinden tutuklanmıştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş de terör örgütü üyeliğinden tutuklanmıştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde hal böyleyken Vahap Seçer, Türkiye Yüzyılı vizyon belgesini hedef aldı. Seçer, zamanında Atatürk'ün talimatlarıyla yerli ve milli savunma sanayisi alanında çalışmalar yapan Nuri Demirağ, Şakir Zümre, Vecihi Hürkuş ve Nuri Killigil gibi isimlerinin aziz hatırasını da yok sayarak Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi alanındaki çalışmalarını düşmanca sözlerle hedef aldı.