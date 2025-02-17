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Adana’da dönerciye düzenlenen silahlı saldırıda işletme sahibi hayatını kaybetti
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Adana'da dönerciye düzenlenen silahlı saldırıda işletme sahibi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 08:43 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2025 08:43

Olay, gece yarısı Adana merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz şüpheli, önüne geldiği gece dönercisine tabancayla ateş açtı. İş yerini kurşunlayan şahıs olay yerinden kaçarken, saldırıda işletmeci Fevzi Güçlü (48), karnından vurularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Güçlü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Fevzi Güçlü'nün cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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