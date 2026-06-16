Tırla motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 20 yaşındaki Ömer Kurttaş kurtarılamadı

Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 17:51

Karşı yönden gelen tırla çarpıştı

Cadde üzerinde seyir halinde olan Ömer Kurttaş'ın kullandığı motosiklet, karşı yönden gelmekte olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tırla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet parçalanırken, genç sürücü yola savrularak ağır yaralandı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye süratle sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrollerde, metrelerce savrulan 20 yaşındaki Ömer Kurttaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz gencin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Korkunç kaza anı kamerada

Öte yandan, motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği feci kazanın tüm çıplaklığıyla güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Yakındaki bir iş yerinin kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde; Ömer Kurttaş'ın motosikletiyle ilerlediği sırada karşı istikametten gelen tırla kafa kafaya çarpıştığı ve çarpmanın etkisiyle hızla yol kenarına savrulduğu anlar anbean yer aldı.

Jandarma ekipleri, ismi açıklanmayan tır sürücüsünü gözaltına alırken kazayla ilgili geniş çaplı inceleme ve tahkikat sürüyor.