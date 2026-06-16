141 milyonluk lüks oto galeri dolandırıcılığına 87 yıl hapis istemi

Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 18:09

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde faaliyet gösteren lüks bir oto galeride, araç alım satımı vaadiyle gerçekleştirilen milyonlarca liralık dolandırıcılık iddiasına ilişkin soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı. Mağdurların şikayeti üzerine ortaya çıkan dev vurgunun ardından gözaltına alınan şüphelilerin, sistemi nasıl işlettiği de netleşti.

141 Milyon TL'lik Vurgun ve Kayyum Kararı

Hazırlanan iddianameye göre, galeri üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılığın toplam boyutu 141 milyon 255 bin 430 TL olarak kayıtlara geçti. Soruşturma kapsamında şirkete vakit kaybetmeden kayyum atanırken, hem tutuklu hem de tutuksuz yargılanacak tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.

İstenen Cezalar Dudak Uçuklattı

İddianamede sanıklar hakkında talep edilen hapis cezaları davanın ciddiyetini gözler önüne serdi:

Şahin Çolak, Şerafettin Çolak ve Ümit Çolak: "Nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından ayrı ayrı 27 yıldan 87 yıla kadar hapis istemiyle,

Şerif Yalçın Hünuoğlu (Tutuklu): "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 24 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanacak.

Milyonlarca Liralık Vurgunun Akılalmaz Detayları

Galeri sahibi Şahin Çolak'ın, müşterileri ağlarına düşürmek için uyguladığı yöntemler de iddianameye yansıdı. Bir müşterisinden iki lüks araç için yaklaşık 66 milyon TL nakit alan Çolak, araçları teslim etmedi. Bir başka mağdurdan ise 46 milyon TL alan firari galeri sahibinin, teslimat talep eden müşterilerini "Banka tarafından haciz var" diyerek aylarca oyaladığı ortaya çıktı.

İlk Duruşma 24 Haziran'da

Hakkında yakalama kararı bulunan ve şu anda yurt dışında olduğu bilinen ana şüpheli Şahin Çolak ve diğer sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. Toplamda 4 sanığın yer aldığı davanın ilk duruşması, 24 Haziran'da İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.