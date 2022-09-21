Haberler Güncel Videoları Adana'da 79 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 79 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 79 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
21.09.2022 09:03 - Son Güncelleme: 21.09.2022 09:04

OTOMATİK OYNAT

Güncel 01:19
Başkan Erdoğan, FIFA Başkanı...
Güncel 00:21
CHP'li Bornova Belediyesine...
Güncel 01:01
Akdeniz'de göçmen faciasını...
Güncel 00:29
CHP Lideri Kemal...
Güncel 01:48
6+1+1'lik masanın ayağı...
Güncel 02:13
Emine Erdoğan, BM Genel...
Güncel 21:57
Başkan Erdoğan New York'ta...
Güncel 49:55
"PKK'nın dümen suyuna girmiş...
Güncel 03:00
ABD'de Başkan Erdoğan'a büyük...
Güncel 00:11
Burkina Fasolu bisikletçi'nin...
Güncel 00:31
Bombalı saldırının failleri...
Güncel 14:22
Başkan Erdoğan'dan önemli...

Adana’da 79 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Merkez Sarıçam ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde lisansı olmayan bir geri dönüşüm tesisini tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, söz konusu tesise baskın düzenledi. KOM ekipleri, baskın yaptığı tesiste 79 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi. Kaçaklık olayıyla ilgili bir kişiyi gözaltına alan ekipler, soruşturmaya devam ediyor. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yorulmak yok! 24 saat suçluya, kaçakçıya, kanunsuzluğa göz açtırmıyoruz. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube tarafından, lisanssız faaliyet gösteren fabrikada yapılan aramada 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Adana Emniyetimize, KOM ekiplerimize tebrikler" notuyla operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı.

Güncel Videoları
SON DAKİKA