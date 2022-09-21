Çaldığı çantanın içindeki kredi kartı ile alışveriş yaptı yakayı ele verdi

Arnavutköy’de bir pizza dükkanında yemek yiyen müşterinin dalgınlığını fırsat bilen hırsızlar kadının çantasını alarak kaçtı. Çantanın içerisinde bulunan kredi kartı ile market alışverişi yapan hırsızlardan biri yakayı ele vererek polisin takibi sonucunda yakalandı. Şüphelinin geçmişte işlemiş olduğu suçlardan dolayı 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Arnavutköy’de 16 Eylül günü bir pizza dükkanına giderek yemek yiyen D.Y.Y.‘nin dalgınlığından faydalanan M.M. ve bir diğer şüpheli kadının çantasını çalarak kayıplara karıştı. Olayın ardından D.Y.Y. polis ekiplerine haber vererek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, çantayı çalan şüphelilerden birinin 31 suç kaydı olan, ‘çocuğa cinsel istismar’ ve ‘silahlı yağma’ suçlarından da 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M. olduğunu tespit etti. Ekipler şahsın yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlatırken şahsı kredi kartı ile yapmış olduğu alışveriş ele verdi.