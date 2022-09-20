CHP'li Bornova Belediyesine grev şoku: "Bize ekmek yoksa size huzur yok"

Bu sefer CHP'li Bornova Belediyesi'nde grev kararı alındı. Bornova Belediyesi şirketi BORBEL ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine işçileri çileden çıkardı. DİSK Genel İş Sendikası 7 No'lu Şube Başkanı Özgür Genç yaptığı açıklama ile CHP'li Bornova Belediyesi'ne tepkisini göstererek "Grev gerçekleştiğinde Bornova halkının etkileneceğini biliyoruz ancak bunun sorumlusu emeğiyle geçinenler değil, işçiye yoksulluğu reva gören SODEMSEN ve CHP siyasetidir" açıklamasında bulundu. Ayrıyetten greve katılan işçiler CHP'ye tepkilerini göstermek adına "Bize ekmek yoksa size huzur yok" sloganı attı.