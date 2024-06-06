6. Etnospor Kültür Festivali başladı! Bilal Erdoğan'dan Gazze vurgulu açılış konuşması

6. Etnospor Kültür Festivali bugün Atatürk Havalimanı’nda başladı. 4 gün sürecek festivalin açılışında konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “Burada kendi köklerimize ve dünyanın renkli kültürlerine uzanıyor, geleneklerimizle özel bir yakınlık kuruyoruz. Geleneksel sporları ve oyunları hayatımızın dışında görmüyoruz” dedi. Gazze’deki katliamı da unutmayan Bilal Erdoğan, “Filistin'deki soykırım bizleri barış için daha fazla çalışmaya mecbur kılmaktadır. Her birimiz bir diğerimizin yüzünde tebessüm olmak için geç kalmış değiliz” ifadelerini kullandı.