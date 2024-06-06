İstanbul’da, polis ekiplerince bir tıra ve Ümraniye'de bir eve düzenlenen operasyonda, toplam 355 bin 904 uyuşturucu tablet hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İnsan sağlığını tehdit eder nitelikteki ilaçların, uyuşturucu madde özelliği taşıdığı, insanları uyuşturucuya alıştırmak için zehir tacirlerinin yeni bir yöntem olarak cinsel performans artırıcı ilaç adı altında pazarladıkları anlaşıldı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte ilaç satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan saha araştırması ve incelemelerde bir şebekenin yurt dışında üretilen uyuşturucu içerikli kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaçları kaçak yollarla yurda soktukları tespit edildi. Şüphelilerin uyuşturucu hapları, nakliye taşımacılığı süsü verilerek ev eşyalarının arasına gizlediği ve İstanbul'un Ümraniye ilçesinden Van’a sevkinin yapılacağı belirlendi.