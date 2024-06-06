SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024, 16:45 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2024, 16:46

İletişim Başkanlığı, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev için karşılama mesajı hazırladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere dün Türkiye'ye gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca karşılama mesajı hazırlandı.

Mirziyoyev'in Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasının dijital gösterim ekranından yayımlanan mesajda, Özbekçe "Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'ye hoşgeldiniz" ifadeleri yer aldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, bugün temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak.

İkili görüşmenin ardından Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3. Toplantısı düzenlenecek. İki ülke arasında bugün
yapılacak anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan ve Mirziyoyev ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev onuruna resmi akşam yemeği verecek.

SIRADAKİ VİDEO
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu! Çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi
06.06.2024Perşembe
FETÖ'nün "foto" planı! Elebaşı Gülen öldü mü? Servis edilen fotoğraflarla ne amaçlanıyor?
06.06.2024Perşembe
6. Etnospor Kültür Festivali başladı! Bilal Erdoğan'dan Gazze vurgulu açılış konuşması
06.06.2024Perşembe
Son dakika: İstanbul Valiliği duyurdu! 10 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında ormanlara girişlere kısıtlama
06.06.2024Perşembe
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı
06.06.2024Perşembe
Bunlar da Var
Temmuz emekli maaşı ne kadar olacak? 03:11
Temmuz emekli maaşı ne kadar olacak?
06.06.2024Perşembe
Külliye’de Başkan Erdoğan-Akşener zirvesi! Görüşmenin perde arkasında ne var? 03:19
Başkan Erdoğan-Akşener görüşmesinin perde arkasında ne var?
06.06.2024Perşembe
İZLE I Artvin’de tur teknesi battı: Yaralanan 5 kişiyi balıkçılar kurtardı 01:39
Artvin’de tur teknesi battı: Yaralanan 5 kişiyi balıkçılar kurtardı
06.06.2024Perşembe
Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir olayında sıcak gelişme! Eşi Meryem itiraf etti! tüm ailesi işin içindeymiş 04:19
Cinayet itirafı geldi
06.06.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA