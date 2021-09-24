Zincir marketlerden fahiş fiyat ortaklığı! Başkan Erdoğan ABD ziyareti dönüşü gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan ABD'ye giderken dile getirdiği ''zincir marketlerdeki fiyat farklılıklarını vesaire bunların üzerine üzerine gitmek suretiyle buralardaki ciddi fiyat farklılıklarını süratle kaldıracağız'' demişti. ABD dönüşü gazetecilere konu hakkında yeniden değerlendirmede bulunan Erdoğan Fahiş fiyatlarla ilgili, 5 zincir marketin piyasayı altüst ettiğini söyledi ve Ticaret Bakanlığımız gerekli olan her türlü tedbiri alıyor, alacak ve bunlara da gerekli operasyonları yapacaktır'' dedi. Peki; Milletin cebiyle oynayan marketler hangileri? Zincir market tekeli nasıl kırılacak? Zincir marketler neden enflasyonun üzerinde zam yapıyorlar? Zincir marketler birlikte mi hareket ediyor? Gelişmeleri Türkiye Ziraat Odaları Birliği İstanbul İl Koordinasyon Kurul Başkanı Ömer Demir Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör A Haber canlı yayınında değerlendirdi.