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Borcu olanlar dikkat! Süre yarın doluyor! Başvuru yap yüzde 90'ı silinsin! (Yapılandırma)

Borcu olanlar dikkat! Süre yarın doluyor! Başvuru yap yüzde 90'ı silinsin! (Yapılandırma)
29.09.2021 09:35
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Borcu olanlar dikkat! Süre yarın doluyor! Sosyal güvenlik prim borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların 30 Eylül Perşembe akşamına kadar başvuruda bulunması gerekiyor. Sigorta primleri, genel sağlık sigortası, sosyal güvenlik destek primi gibi birçok borç yapılandırma kapsamına giriyor. Başvuruda bulunup borcunu yapılandıranlar peşin ödeme yaparsa gecikme zammının yüzde 90'ı siliniyor. Yapılandırma için nereye başvurulmalı? Yapılandırma hangi borçları kapsıyor? Yapılandırılacak borçlar nasıl hesaplanıyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı. İşte vatandaşa yol haritası…


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