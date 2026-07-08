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Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Merz ile bir araya geldi!

Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Merz ile bir araya geldi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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