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Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Merz ile bir araya geldi!
Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Merz ile bir araya geldi!
Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 16:44
Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2026 16:46
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir görüşme gerçekleştirdi.
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