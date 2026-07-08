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Bursa'da duvara çarpan TIR’ın şoförü Recep Sürekli hayatını kaybetti

Bursa'da duvara çarpan TIR’ın şoförü Recep Sürekli hayatını kaybetti

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde köprünün taşıyıcı beton duvarına çarpan tavuk eti yüklü TIR’ın şoförü Recep Sürekli (33), hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Balıkesir-Bursa kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Balıkesir-Bursa kara yolu Boğaz Köprüsü'nde meydana geldi. Balıkesir'den Bursa yönüne giderken Recep Sürekli'nin kontrolünü yitirdiği 35 DE 9912 plakalı tavuk eti yüklü TIR, köprüde taşıyıcı beton duvara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, TIR'ın şoför kabini ile duvar arasında sıkışan Sürekli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Recep Sürekli'nin cansız bedeni, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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