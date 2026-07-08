CANLI YAYIN
Geri
Var Mısın Yok Musun 17. Bölüm Fragmanı

Var Mısın Yok Musun 17. Bölüm Fragmanı

"Var Mısın Yok Musun" 17. bölümüyle 8 Temmuz Çarşamba günü izleyiciyle buluşuyor. Kutulardan çıkacak büyük ödüller ve yarışmacıların heyecan dolu anları yeni bölüm fragmanında ekrana geldi.

Büyük Ödül Yolunda Kritik Kararlar: Tam 5 Milyon TL!

Kutuların ardındaki gizem ve heyecan dalgası bu akşam zirve yapıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacının kader anlarına sahne olan programda, tek bir amaç için amansız bir mücadele verilecek: Tam 5 milyon TL'lik devasa büyük ödül! Fragmandaki heyecan dolu anlar, bu akşam yine geri dönülmez risklerin alınacağının sinyalini verdi.

Kutular Açıldıkça Nefesler Tutulacak

Mavi turlar mı gelecek, yoksa büyük ödül kırmızı kutularda son ana kadar korunabilecek mi? Yarışmacıların teklifler karşısında doğru zamanda alacağı riskler ve verecekleri "Varım" ya da "Yokum" kararları tüm kaderlerini tayin edecek. Fragmana yansıyan sevinç çığlıkları ve heyecan dolu anlar izleyiciyi nelerin beklediğinin ipucunu veriyor. Şansın, cesaretin ve doğru stratejinin sınırlarının zorlanacağı "Var Mısın Yok Musun", 17. bölümüyle bu akşam (8 Temmuz 2026 Çarşamba) saat 20.00'de atv'de!

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Televizyon

Bunlar da Var

Sivas'ta kayınpeder damadını tabancayla yaraladı!
Sivas'ta kayınpeder damadını tabancayla yaraladı!
Var Mısın Yok Musun'da kutudan 1 TL çıktı: Yarışmacının pırlanta hayali gerçek oldu
Var Mısın Yok Musun'da kutudan 1 TL çıktı: Yarışmacının pırlanta hayali gerçek oldu
NATO liderlerine sunulan yemek menüsü belli oldu!
NATO liderlerine sunulan yemek menüsü belli oldu!
Trump görüşme sonrası Külliye'den otele geçti: O anlar A Haber kamerasında
Trump görüşme sonrası Külliye'den otele geçti: O anlar A Haber kamerasında

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle