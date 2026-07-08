Var Mısın Yok Musun 17. Bölüm Fragmanı

Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 11:25 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2026 11:32

Büyük Ödül Yolunda Kritik Kararlar: Tam 5 Milyon TL!

Kutuların ardındaki gizem ve heyecan dalgası bu akşam zirve yapıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacının kader anlarına sahne olan programda, tek bir amaç için amansız bir mücadele verilecek: Tam 5 milyon TL'lik devasa büyük ödül! Fragmandaki heyecan dolu anlar, bu akşam yine geri dönülmez risklerin alınacağının sinyalini verdi.

Kutular Açıldıkça Nefesler Tutulacak

Mavi turlar mı gelecek, yoksa büyük ödül kırmızı kutularda son ana kadar korunabilecek mi? Yarışmacıların teklifler karşısında doğru zamanda alacağı riskler ve verecekleri "Varım" ya da "Yokum" kararları tüm kaderlerini tayin edecek. Fragmana yansıyan sevinç çığlıkları ve heyecan dolu anlar izleyiciyi nelerin beklediğinin ipucunu veriyor. Şansın, cesaretin ve doğru stratejinin sınırlarının zorlanacağı "Var Mısın Yok Musun", 17. bölümüyle bu akşam (8 Temmuz 2026 Çarşamba) saat 20.00'de atv'de!