Yeni sistemin detayları TAKVİM’de: Tazminata garanti emekliye ek gelir

15.06.2020 11:45

Yeni tamamlayıcı emeklilik sistemi tüm çalışanların kıdem tazminatlarına garanti getirecek. Emeklilik zamanında ise ek gelir olarak çalışana ödenecek. Peki, tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? Yeni sistem neler getirecek? Sistem SGK kapsamındaki emeklilikte değişiklik getirecek mi? İşte yeni sistemle ilgili tüm ayrıntılar...