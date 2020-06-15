Altın fiyatları düşecek mi? Borsada yatırım yaparken neye dikkat etmeli? Uzman isimden flaş uyarılar!

15.06.2020 11:30

Koronavirüs sonrası rekor üstüne rekor kıran altın ve borsa yatırımcıların ilgi odağı oldu. Yatırım yaparken bazı konularda dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem borsa yatırımcılarının endeksten daha çok hisseye bakmaları gerektiğini söyledi. Öte yandan altın fiyatları düşecek mi sorusuna da yanıt veren Erdem, o kritik seviyeye işaret etti. İşte detaylar...

Borsa İstanbul bugün güne düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,71 azalışla 109.051,32 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,07 ve holding endeksi yüzde 0,38 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,36 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 2,57 ile turizm oldu. Borsa'daki düşüşü değerlendiren Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, borsa yatırımcılarına uyarılarda bulundu.

Erdem, "Borsa sınırlı bir düşüşle açıldı. Borsada şöyle bir durum oluyor. İnsanlar bu normalleşmeyi satın aldılar. Bir bahane aranıyor kar satışları için. Bu da bir bahane oldu FED'de. Borsa yatırımcısına en büyük uyarım hisseleri seçerken seçici olmaları. Endekse bağlı değil hisselere bağlı seçim yapın" dedi.

ALTINDA DÜŞÜŞ OLACAK MI?

Altın fiyatlarında düşüş ya da yükseliş olacak mı sorusuna da cevap veren Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Altın ise yatırım için güvenli liman olmayı sürdürüyor. Altında çok fazla bir düşüş olacağını düşünmüyorum. Ons altın 1700 doların altına inmeyecek gibi görünüyor şuan" ifadelerini kullandı.

Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı ile ilgili meraklı araış sabahın ilk ışıklarında başladı. Nisan ve Mayıs aylarında bir düşen, bir yükselen altın fiyatları Haziran ayında ne durumda? Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler için altın fiyatlarını haberimizde derledik. Hem alış hem de satış fiyatlarını haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı:379,78 TL Satış Fiyatı:380,99 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı:617,10 TL Satış Fiyatı:623,70 TL

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı:1.234,30 TL Satış Fiyatı:1.245,90 TL

TAM ALTIN

Alış Fiyatı:2.457,20 TL Satış Fiyatı:2.484,10 TL