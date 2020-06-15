Borsa İstanbul'daki direncin sırrı ne? Baki Atılal'dan A Para'da önemli açıklamalar

15.06.2020 19:17

Küresel piyasalar, yeni haftaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının tedirginliği ile başladı. A Para canlı yayınında Borsa İstanbul'u değerlendiren Turkish Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı Baki Atılal, Borsa İstanbul’un mevcut seviyesi ile küresel piyasalara göre dirençli konumda olduğunu söyledi. İşte Atılal'ın o açıklamaları...

Küresel piyasalar, yeni haftaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının tedirginliği ile başladı. A Para canlı yayınında Borsa İstanbul'u değerlendiren Turkish Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı Baki Atılal, Borsa İstanbul'un mevcut seviyesi ile küresel piyasalara göre dirençli konumda olduğunu söyledi. İşte Atılal'ın o açıklamaları...