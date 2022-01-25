Haberler Ekonomi Videoları Vergi ödemeleri ile ilgili flaş karar! Süre uzatıldı... (TÜRMOB-İSMMMO)

Vergi ödemeleri ile ilgili flaş karar! Süre uzatıldı... (TÜRMOB-İSMMMO)

Vergi ödemeleri ile ilgili flaş karar! Süre uzatıldı... (TÜRMOB-İSMMMO)
25.01.2022 15:07 - Son Güncelleme: 25.01.2022 15:14

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Olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz yönde etkiledi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medyadan bir açıklama yaparak "Olumsuz hava koşullarından dolayı KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verme ve ödeme sürelerini 31 Ocak sonuna kadar uzattık." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son günlerdeki olumsuz hava koşullarından dolayı katma değer vergisi (KDV), damga vergisi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 31 Ocak gün sonuna kadar uzattıklarını bildirdi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ödeme süreleri uzatılan bazı vergi ve beyannamelere ilişkin bilgi verdi.

Kış şartlarına dikkati çeken Nebati, şunları kaydetti:

"Son günlerdeki olumsuz hava koşullarından dolayı 26 Ocak 2022 Çarşamba gün bitimine kadar verilmesi gereken KDV, damga vergisi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 31 Ocak gün sonuna kadar uzattık. Hayırlı olmasını diliyorum."

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