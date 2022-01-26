Emeklilerin maaş farkı ne zaman yatacak?

Emekli ve memur maaş farklarını da içeren yasanın Meclis'te kabul edilmesinin ardında milyonlarca vatandaş zamlı maaşlarını almak için adeta gün sayıyor. 2022 emekli maaşı zam oranlarının belirlenmesinin ardında ne zaman yatacağı merak edilen maaş farkı hakkında her geçen gün yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. 3 Ocak'ta açıklanan enflasyon oranı sonrasında yapılan yeni zamlar vatandaşların yeni yılda gelen yeni zamlarla maaşının orantılanmasında etkili olması hedefleniyor. Peki, 2022 emekli, memur maaş farkı ne zaman yatacak? Ayrıntıları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında altardı. İşte detaylar...