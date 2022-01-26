Emeklilerin maaş farkı ne zaman yatacak?

Maaş zam farkları ne zaman yatacak? Türkiye genelinde vatandaşlar tarafından bu konuya dair son gelişmeler yoğun bir şekilde araştırılır oldu. 2022 zamlarının belli olmasının ardından Ocak ayı yaşanırken maaş zam farklarının ne zaman hesaplara yansıtılacağı merak edilmeye başlandı. Emekliler için en düşük maaş belirlenirken yapılan artış sonrasında seyyanen zam verilip verilmeyeceğini öğrenmek isteyen milyonlarca kişi bilgi edinmeye çalışıyor. Peki Emekli zam farkı ne zaman ödenecek 2022? Seyyanen zam nedir, kimler alacak? İşte yanıtı…

EMEKLİ ZAMLI MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacaktı. Ancak ek zamla ilgili 8 maddeye ilişkin görüşmeler 18 Ocak Salı gününe ertelendiği için maaş farklı bu tarihe yetişmedi

Maaş farkı SSK emeklilerine 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklilerine 25-28 Ocak'ta yatırılacak.

2022 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak – Haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47 oranında zam yapılacak