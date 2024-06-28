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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024, 20:14 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2024, 20:14

Türkiye FATF'ın gri listesinden çıktı! Şimdi ne olacak?

Türkiye FATF'ın oluşturduğu 'gri liste'den resmen çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Başardık" ifadelerini kullandı. ABD basını gelişmeyi, "Bu, ülkenin yabancı sermayeyi çekme çabalarını artıracak bir hamle." ifadeleriyle duyurdu. Türkiye'nin terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla mücadele amacıyla yürüttüğü çalışmalar meyvesini verirken Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından "gri liste"den çıkarılmasının bankacılıktan enerjiye, inşaattan imalata kadar pek çok sektöre olumlu etkide bulunması bekleniyor. Moody's Sektör Uygulama Lideri Mohamed Daoud, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasına ilişkin, "Bu gelişmenin Türkiye'nin itibarını uluslararası alanda artırması, yabancı yatırımları ve Avrupa ve ABD kurumlarıyla ilişkileri potansiyel olarak güçlendirmesi bekleniyor." açıklamasını yaptı.

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