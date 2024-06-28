Son dakika ekonomi haberleri... Türkiye FATF'ın gri listesinden çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Başardık" ifadelerini kullandı.

Gri liste nedir? FATF grey list nedir?

FATF (Financial Action Task Force), uluslararası bir kuruluştur ve mali suçlarla mücadele amacı güder. Bu organizasyon, özellikle kara para aklama ve terörizmin finansmanı gibi konularda ülkelerin uygulamalarını izler ve değerlendirir.

FATF'nin "gri liste"si veya "artan izleme listesi" olarak bilinen bir mekanizması vardır. Bu liste, FATF standartlarına tam olarak uymayan ve belirli stratejik eksiklikleri olan ülkeleri içerir. Gri listeye alınan ülkeler, bu eksiklikleri gidermek için taahhütte bulunmuş ve belirli bir zaman çerçevesinde bu eksiklikleri gidermek için bir eylem planı hazırlamış ülkelerdir.

Gri listeye alınmanın sonuçları genellikle olumsuz olabilir; çünkü uluslararası finans ve ticarette bu ülkeler daha yüksek risk olarak görülür. Bu durum, yatırımların azalması, finansman maliyetlerinin artması gibi ekonomik zorluklara yol açabilir. Ancak gri liste aynı zamanda, ilgili ülkelerin mali sistemlerini güçlendirmek ve uluslararası standartlara ulaşmak için bir fırsat olarak da görülebilir.