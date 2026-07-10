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Ayet-i Kerime pankartına bir engel de Eskişehir'de

Ayet-i Kerime pankartına bir engel de Eskişehir'de

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Anadolu Üniversitesi'nin kep atma töreni, akademik başarıların coşkusundan ziyade inanç özgürlüğüne yönelik skandal bir engelleme kararıyla sarsıldı. Hukuk Fakültesi kürsüsünden mezun olan ve kortejde ilerleyen bir grup öğrenci, gelecekteki meslek ilkelerine de atıfta bulunarak Kur'an-ı Kerim'den, "Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimselerden olun" mealindeki Maide Suresi 8. ayetinin yazılı olduğu bir pankart açtı. Ancak öğrencilerin adalet ve maneviyat vurgusu yapan bu mesajına tahammül edemeyen üniversite güvenlik ekipleri, anında korteje müdahale ederek ayet-i kerime yazılı pankartı gençlerin ellerinden zorla çekip aldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel

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