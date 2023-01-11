Türkiye en ucuz gazda üçüncülüğe yerleşti

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği'nin (GAZBİR) güncel verilerine göre Türkiye, doğalgaz altyapısında yaptığı yatırımlar ve depolama çalışmaları ile bu kışı da rahat bir şekilde atlatacak. 2022 Ekim ayı itibariyle depolanan toplam doğalgaz miktarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39 artarken, bu çerçevede, yer altı depolama tesislerindeki doğalgaz miktarı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 49 arttı. Böylece, ekimde yer altında depolanan gaz miktarı 3 milyar 673 milyon metreküpü aştı.

İTHALAT AZALDI

Doğalgaz ithalat miktarı, 2022 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30 azalarak 3 milyar 238 milyon metreküp oldu. Ayrıca, bu dönemde boru gazının ithalattaki payı yüzde 74 olurken, LNG'nin payı ise yüzde 26 oldu.

ÜRETİM 34 MİLYON METREKÜPE YÜKSELDİ

Türkiye'de üretilen doğalgaz miktarı da ekim ayında 34 milyon metreküpe yükseldi. Üretim gazının yüzde 98'i yine Tekirdağ, İstanbul ve Kırklareli'ndeki sahalardan çıkarıldı.

Bu arada, 2021'in Ekim ayında Bulgaristan ve Yunanistan olmak üzere iki ülkeye 56 milyon metreküp doğalgaz ihraç eden Türkiye, 2022'nin Ekim ayında ise toplam 81 milyon metreküp doğalgaz ihraç etti. Bu dönemde, doğalgaz ihracatının 24 milyon metreküpü Yunanistan'a, 57 milyon metreküpü Bulgaristan'a yapıldı.

TÜRKİYE EN UCUZ ÜÇÜNCÜ

Türkiye doğalgaz ithal ettiği komşularıyla iyi ilişkileri neticesinde Avrupa'da doğalgazı en ucuz kullanan 3'üncü ülke oldu. Türkiye'yi ucuzlukta yalnızca Macaristan ve Ukrayna geçerken, Ukrayna'da savaş sebebiyle bu tarz hizmetlerden ücret alınamaması fiyatlarda etken oldu. Öte yandan Avrupa'da doğalgazı en pahalı kullanan ülkeler ise Hollanda, Danimarka, Avusturya ve İtalya oldu.

Avrupa başkentlerinde ortalama mesken doğal gaz satış fiyatı 2022 Ekim ayında sene başına göre yüzde 46 oranında artarak kilowatsaat başına 16,22 eurocent olurken, doğal gaz fiyatlarının TTF'e endeksli olduğu Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bu dönemde meskenlerde doğal gaz satış fiyatı Eylül ayına göre sabit kalarak 42,08 eurocent olarak gerçekleşti ve Amsterdam geçtiğimiz aylarda olduğu gibi Avrupa'da doğal gazı en pahalı kullanan başkent oldu. Sabah'ta yer alan habere göre, 29 Avrupa ülkesinin başkentlerinde konut doğal gaz fiyatları kıyaslandığında Ankara, doğal gazı en ucuz kullanan ilk 3 başkent arasında yer aldı.

ARAMALAR DEVAM EDİYOR

Üretimi doğrudan yükseltecek olan Karadeniz gazının, mart ayında evlere ulaştırılması için yapılan çalışmalar ise devam ederken, arama ve sondaj faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede, sondaj filosunun en güçlüsü Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Akdeniz'deki Yörükler-1 kuyusunun ardından başladığı yeni çalışmasına devam ediyor.

Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz'deki Çaycuma-1 sondaj kuyusunda, Kanuni Sondaj Gemisi Filyos'ta, Yavuz Sondaj Gemisi de Sakarya Gaz Sahasında çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, sismik araştırma gemilerinden Barbaros Hayrettin Paşa Karadeniz'de, Oruç Reis de Akdeniz'de sismik araştırma yapıyor.