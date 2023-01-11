Ankara Mamak TOKİ çekilişi! 2+1 3+1 Ankara MAMAK 3.645 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ

11.01.2023 11:39 - Son Güncelleme: 11.01.2023 11:39
OTOMATİK OYNAT
TOKİ Ankara kura çekilişleri kaldığı yerden devam ediyor. 12 Ocak'ta sona erecek kuraların birçoğu çekildi. Bugün gerçekleşen kura çekilişinde Mamak ilçesinde 3.645 konut hak sahibini bulacak. 5. etap kura takvimine göre 11 Ocak tarihli kura çekilişi ile Mamak isim listesi siteden ilan edilecek. Peki, Ankara Mamak kura sonuçları belli oldu mu? İşte tüm detaylar!
Ankara ilinde 2 Ocak'ta başlayan kuralar 12 Ocak tarihine kadar sürecek. 2 Ocak'tan bu yana yapılan çekilişler ile Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Etimesgut, Şereflikoçhisar, Sincan, Gölbaşı Gerder ilçelerinde kura sonucu belli oldu. Bugün gerçekleşecek kura çekilişinde Mamak'ta 3.645 konut hak sahibini bulacak. Peki, Ankara Mamak kura sonuçları belli oldu mu? İşte tüm detaylar!
ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ MAMAK İLE DEVAM EDİYOR
5. etap kura takvimine göre 11 Ocak tarihli kura çekilişi ile Mamak isim listesi ilan edilecek. Kurası çekilen ilçelerde sorgulama yapmak için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı.
TOKİ MAMAK KURA ÇEKİMİ İZLE!
Konut projesi kapsamında Ankara kuraları 2-12 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut hak sahibi belirleme kurası için çekiliş takvimi güncellendi. Yeni sene Ankara ve Hatay kuraları ile başlamıştı.TOKİ Ankara kuraları 11 Ocak 2023 tarihinde saat 11.00'te, Mamak için gerçekleşecek. Kuralar, Mamak Belediyesi Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde yapılacak.
TOKİ ANKARA KURA TARİHLERİ
TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Ankara kura çekimi 2-12 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.
Toplamda 18 bin 450 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Sincan ve Etimesgut merkezlerinde olacak.