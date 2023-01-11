Son günlerde borsada yaşanan dalgalanma nedeniyle SPK basın açıklaması yaparken Borsa İstanbul, gün içerisinde devre kesici sisteminin çalıştığı ve açığa satış yapılabilen hisselerde, gün sonuna kadar açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanacağını açıkladı. Peki; Borsada yön ne olacak? Düşüş trendi devam edecek mi? Yatırımcılar nelere dikkat etmeli? Borsada toparlanmayı bilançolar mı sağlayacak? Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün A Para canlı yayınında borsaya dair beklenti ve öngörülerini aktarıp akıllarda yer eden soruları değerlendirdi. İşte Ürkün'ün borsaya dair önerileri ve karlılık anlamında öne çıkabilecek olan sektör tüyoları...