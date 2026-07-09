Otomobil tıra arkadan ok gibi saplandı: 1'i ağır 3 yaralı

Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 17:41 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 17:46

Çarpmanın şiddetiyle refüje savruldu

Kaza, sabah saatlerinde Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. A.U. idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Yavuz E. yönetimindeki tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil refüje savruldu.

Sürücünün durumu ağır

Kazada, otomobil sürücüsü A.U. ile araçta yolcu olarak bulunan E.Y.Ö. ve M.A. yaralandı. İhbar üzerine adrese hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan sürücü A.U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"Fren sesi duydum, arkadan vurdu"

Kazayı anlatan tır sürücüsü Yavuz E., "Normal şeridimde giderken bir fren sesi duydum ve araç tırın arkasına vurdu. Yolu açmak için tırı sağa çektim. Ambulans geldi, yaralıları hastaneye götürdü" diyerek yaşanan anları aktardı.