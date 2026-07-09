CANLI YAYIN
Geri
Otomobil tıra arkadan ok gibi saplandı: 1'i ağır 3 yaralı

Otomobil tıra arkadan ok gibi saplandı: 1'i ağır 3 yaralı

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Karaman'da 100. Yıl Bulvarı üzerinde seyir halindeki tırın dorsesine arkadan çarptıktan sonra refüje savrulan otomobildeki 3 kişi yaralanırken, sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Çarpmanın şiddetiyle refüje savruldu

Kaza, sabah saatlerinde Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. A.U. idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Yavuz E. yönetimindeki tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil refüje savruldu.

Sürücünün durumu ağır

Kazada, otomobil sürücüsü A.U. ile araçta yolcu olarak bulunan E.Y.Ö. ve M.A. yaralandı. İhbar üzerine adrese hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan sürücü A.U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"Fren sesi duydum, arkadan vurdu"

Kazayı anlatan tır sürücüsü Yavuz E., "Normal şeridimde giderken bir fren sesi duydum ve araç tırın arkasına vurdu. Yolu açmak için tırı sağa çektim. Ambulans geldi, yaralıları hastaneye götürdü" diyerek yaşanan anları aktardı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

Bunlar da Var

Bursa Adalet Sarayı önünde kavga
Bursa Adalet Sarayı önünde kavga
Esra Erol ile "Var Mısın Yok Musun" Bu akşam atv’de
Esra Erol ile "Var Mısın Yok Musun" Bu akşam atv’de
Adana'da yaya geçidindeki ölümlü kazada minibüs sürücüsü tutuklandı: 2,63 promil alkollü çıktı
Adana'da yaya geçidindeki ölümlü kazada minibüs sürücüsü tutuklandı: 2,63 promil alkollü çıktı
Yeditepe Üniversitesi mezuniyetinde ayete sansür skandalı
Yeditepe Üniversitesi mezuniyetinde ayete sansür skandalı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle