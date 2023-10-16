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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023, 10:51 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023, 10:56

Türkiye Doğal gaz merkezi projesi'nde yol haritası hazır! (Video haber) - 16.10.2023

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya ve Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan’ın da Türkiye’deki doğalgaz merkezi projesinde yer almaya hazır olduğunu belirterek, "Gazprom ve BOTAŞ’la bir yol haritası hazırlandı ve düzenlemeler yapılıyor. Yakın gelecekte projenin uygulamaya konmasında ilerlememizi sağlayacak şekilde imzalanacağını umuyorum" dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya ve Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan'ın da Türkiye'deki doğal gaz merkezi projesinde yer almaya hazır olduğunu belirterek, "Gazprom ve BOTAŞ'la bir yol haritası hazırlandı ve düzenlemeler yapılıyor. Yakın gelecekte projenin uygulamaya konmasında ilerlememizi sağlayacak şekilde imzalanacağını umuyorum." dedi.

Novak, başkent Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası kapsamında AA muhabirine Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğal gaz merkezi projesinin ilgi gördüğünü anlatan Novak, "Bu hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın yoğun ilgi gösterdiği bir proje. Ayrıca başka katılımcılar da var. Örneğin Azerbaycan da projede yer almaya hazır." diye konuştu.

Projeye başka ülkelerin de katılabileceğini belirten Novak, "Diğer ülkelerin de gaz tedarikçisi olarak katılabileceğine inanıyoruz. Çünkü Avrupa için ve özellikle de Güneydoğu Avrupa için gaz fiyatlarının orada satılacak hacimlere göre oluşturulmasına yönelik bir elektronik ticaret platformun yapılması uygun olacaktır." dedi.

- Türkiye ve Rusya'nın enerjide başarılı işbirliği

Novak, bu merkezin oluşturulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğine işaret ederek, "Gazprom ve BOTAŞ'la bir yol haritası hazırlandı ve düzenlemeler yapılıyor. Yakın gelecekte projenin uygulamaya konmasında ilerlememizi sağlayacak şekilde imzalanacağını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile doğal gaz alanında önemli projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Novak, "Hem Mavi Akım'la hem de TürkAkım'ın 1. hattı üzerinden Türkiye'nin iç tüketimine, hem de TürkAkım'ın 2. hattı üzerinden Güneydoğu Avrupa ülkelerine gaz tedariki için Türkiye ile birçok büyük projeyi hayata geçirdik." dedi.

Söz konusu projelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vardığı anlaşmalarla neticelendirildiğini belirten Novak, şöyle konuştu:

"Gazprom ve BOTAŞ bu projeleri ortak bir şekilde hayata geçiriyor ve bugün söz konusu boru hatları başarılı bir şekilde çalışıyor. Teslimatlar tasarım kapasitesine uygun olarak eksiksiz olarak gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla enerji sektöründe ve özellikle de doğal gaz sektöründe başarılı işbirlikleri yürütüldüğüne inanıyorum."

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