Petrol üretiminde kararlı adımlar atmaya devam eden Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, bugünlerde yepyeni bir keşfin hazırlığını yapıyor.

Türkiye'nin enerji alanında attığı adımlar meyvelerini vermeye devam ediyor. Şırnak'ın Gabar, Cudi ve Kato Dağları'ndan sonra Van ve Şırnak üçgeninde yer alan Siirt'in Pervari ilçesi kırsalından gelen müjdeli haberlerin ardından bu kez petrol aramanın adresi Antalya.

YENİ MÜJDELER BEKLENİYOR

TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü tarafından Antalya Kumluca'daki Alakır-2 tespit kuyusu için sondaj çalışmaları başladı. Kuyuda 950 metre derinliğe kadar inilerek petrol rezerv varlığı ve miktarı tespit edilecek. 14 bin metrekarelik alanda 32 milyon lira yatırımla yapılacak çalışmalar sonunda yeni mijdelerin verilmesi bekleniyor. TPAO'nun Antalya Demre'de de petrol araması yapması bekleniyor.

14 SAHADA DAHA ÇALIŞMA BAŞLATILACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz şubatta Resmi gazetede yayımlanan petrol arama ruhsatıyla ilgili kararda yeni arama yapılacak 15 sahadan biri de Antalya olarak belirtilmişti. Karardaki diğer 8 il ise Diyarbakır, Şanlıurfa, Bingöl, Elazığ, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş olarak sıralanmıştı.

GABAR, KATO,CUDİ, PERVARİ.. MÜJDELER PEŞ PEŞE GELDİ

Başkan Erdoğan, 2 Mayıs 2023'te Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteli petrol bulunduğu müjdesini Konya'dan vermişti. Erdoğan, Gabar'daki petrol kuyusuna şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adının verildiğini de duyurmuştu. Cudi'de de Şehit Yüzbaşı Esma Çevik'in adının verildiği petrol sahasından keşif müjdesi geldi. Geçtiğimiz haziranda Şırnak Hakkari araındaki Kato dağındaki arama sahasından aynı ay içinde Siirt Pervari'den petrol keşfi müjdeleri geldi.

İLK ADIMLAR BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE ATILDI

Türkiye'nin enerjide bağımsızlığının önünü açan kritik hamleleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerinde bulunan Berat Albayrak döneminde atılan çalışamalar ile hayata geçirildi.

O gün temelleri atılan bu çalışmaların bugün meyveleri toplanıyor.

Türkiye, bir yandan petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini sürdürken, diğer yandan da 20 Nisan 2023'te karaya ulaştırılan Karadeniz doğalgazını ulusal sisteme göndererek vatandaşın kullanımına sunuyor.

1 AYDA 1 MİLYAR LİRAYI BULACAK

Halihazırda günlük 2 milyon metreküp civarında gaz, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Filyos'taki Doğalgaz İşleme Tesisi'nde işlenerek Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ) ulusal doğalgaz şebekesine veriliyor. Henüz tam kapasite üretime geçilmemesine rağmen, yerli gazın ekonomiye katkısı da hissedilmeye başladı. 2 milyon metreküp yerli gazdan elde edilen tasarruf, 30 milyon TL civarında. Bu çerçevede, bir ayda elde edilecek gelir de yaklaşık 1 milyar Türk Lirası'nı bulacak.

150 MİLYON TL KASADA KALACAK

Gazın şu an için basınç ve kaliteyle ilgili teknik testlerden geçirildiği ve bu nedenle sisteme verilen miktarın kademeli olarak artırılacağı belirtildi.

Sisteme verilen gazın yılsonuna kadar 10 milyon metreküpe çıkarılacağı öğrenildi. Üretim, ilk hedef olan 10 milyon metreküpe çıkarıldığında, bugünkü fiyatlar bazında günlük 150 milyon TL Türkiye'nin kasasında kalacak. Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası Geliştirme projesi iki fazda yürütülüyor. Projenin ilk fazı için deniz altında 10 kuyu açılmıştı.

Deniz tabanında yer alan üretim tesisi, 22 bin kilometrekare alana yayılmış durumdaki 10 kuyudan çıkarılan doğalgazı bir araya toplayarak karaya aktarıyor. Projenin ilk fazında günlük 10 milyon metreküp gaz üretilmesi planlanıyordu.

İKİNCİ FAZ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bu yılın sonuna kadar sisteme verilen gaz miktarının 10 milyon metreküpe ulaşmasıyla, projenin ilk fazı da tamamlanmış olacak. Bu arada, ikinci faz için çalışmalar da devam ediyor. İkinci fazda 30 kuyu daha açılması planlanıyor. Ayrıca, ikinci fazda üretimin günlük 40 milyon metreküp düzeyine çıkarılması hedefleniyor. İkinci faz çalışmaları da üç yıl içinde tamamlanacak.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ YOLCULUĞU NASIL BAŞLADI?

Türkiye'nin tarihi enerji yolculuğu tüm yaptırım tehditlerine rağmen yerli bir sondaj filosunun kurulmasıyla başladı.

Projenin ilk adımları o dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Berat Albayrak'ın Milli Enerji ve Maden Politikası Toplantısı'nda yaptığı açıklamayla atıldı.

Türkiye, ilk milli sondaj gemisi Fatih ile birlikte 20 Temmuz'da Zonguldak açıklarındaki Tuna-1 kuyusunda derin deniz sondaj çalışmalarına başladı.

21 Ağustos 2020 tarihinde ise müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Milli imkanlarla ilk derin deniz doğal gaz keşfi gerçekleştirildi. Zonguldak'ın 170 kilometre açığında 320 milyar metreküp doğal gaz keşfeden Türkiye; daha sonra filosuna 'Kanuni', 'Yavuz' gemilerini de ekleyerek sondajlarını sürdürdü.

Diğer keşiflerle birlikte Karadeniz'deki toplam gaz rezerv miktarı 710 milyar metreküpe ulaştı. Sondaj filosuna 'Abdülhamid Han' sondaj gemisi de eklendi. Böylelikle Türkiye'nin hem Akdeniz hem de Karadeniz'deki sondaj çalışmalarında filosundaki gemi sayısı 4'e yükselmiş oldu.

BERAT ALBAYRAK TEMELLERİNİ ATMIŞTI

Türkiye bu tarihi keşfi konuşurken geçmiş dönemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Berat Albayrak yaptığı çalışmalarla bugünlerin temellerini atmıştı.

"SADECE DENİZDE DEĞİL KARADA DA ARAMALAR BAŞLADI"

Berat Albayrak o dönemde yaptığı çalışmaları anlattığı "Burası Çok Önemli" isimli kitabının "Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak" bölümünde bugünler için yaptığı çalışmaları anlatmıştı.



Albayrak "Göreve geldiğimiz kara sahası üzerinde maden eve hidrokarbon arama üretim çalışmalarında tecrübeye sahip bir konumdaydık. Derin sondajları ve petrol arama seferberliğini yalnızca denizlerde değil karada da başlattık.

Önce, Şemdinli'den Cizre'ye, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar olan alandan uçakla gravite manyetik veri toplama işlemini ülkemizde ilk kez gerçekleştirdik. Bu daha önce yapılmamış bir çalışmaydı.

Daha sonra, Hakkari Çukurca'da Irak sınırının sıfır noktasında derin petrol sondajını başlattık. Bakan olduğum dönemde bizzat bölgeye gidip çalışmaları inceledim. O gün atılan tohumlar TPAO'yu bugün bu üretim seviyelerine getirdi" demişti.

"HİKAYELER ÜRETİLİRKEN BİZ SAHAYA İNDİK"

Berat Albayrak ayrıca "Bakan olduğum dönemde bizzat sondaj bölgesine gidip çalışmaları yerinde inceledim. İlk derin sondaj için 4 bin 450 metrelik bir hedef koyduk. Yıllardır bu bölgedeki yeraltı kaynakları ile ilgili hep konuşulur efsaneler, hikayeler üretilirken biz sahaya indik." dedi.

Albayrak bugün verilen müjdeye ışık tutarak "İnanıyorum ki karada güzel keşifler yapacak ve çok yakında günlük 100 bin varili geçeceğiz" ifadelerini de kitabında yazmıştı..

BERAT ALBAYRAK'IN ROLÜ DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye'nin enerjide sevindiren haberler almasında doğal gaz ve petrol ithal etmeyen ülke hayali ile milli enerji politikasına yönelik adımları atan Berat Albayrak'ın rolü dikkat çekiyor.

ALBAYRAK'IN 2017'DEKİ YERLİ FİLO HAMLESİ İLE BAŞLADI

Tarihler 6 Nisan 2017'yi gösteriyordu. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Enerji ve Maden Politikası Toplantısı'nda Türkiye'nin ilk kez sondaj gemisi alacağını duyurdu.

Türkiye'nin enerji yolculuğundaki kaderi belki de bu hamleyle döndü. Albayrak'ın yerli ve milli filo hamlesi muhalefet tarafından hayal olarak görülüp eleştirilse de, Albayrak kararından geri adım atmadı.

"YILDA EN AZ 4 KUYU KAZACAĞIZ"

Albayrak, gemilerin hedefini de aynı toplantıda belirledi, "Bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemimizle, yılda en az Akdeniz'de 2 tane, Karadeniz'de 2 tane her yıl kuyu kazacağız" dedi.

"AYNI ŞEYİ YAPARAK FARKLI SONUÇLAR BEKLEYENLER AHMAKLARDIR"

Tarihler Ekim 2017'yi gösterdiğinde Albayrak, 8. Türkiye Enerji Zirvesi'nde oldukça çarpıcı ifadeler kullandı.



Albayrak, ilk sondaj için tarih verdi, "Bu yıl bitmeden, en geç önümüzdeki sene başında ilk Akdeniz sığ sondajımızı malzeme ve ekipmanlarda yetiştikten sonra da 2018'de ilk derin sondajımızı yapacağız. Türkiye yeni dünya düzeninde çok farklı bir yere doğru hızla yol alıyor. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyenler genelde ahmaklar. O zaman biz bir şeyleri değiştirelim ki farklı sonuçlar alalım." dedi.