SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Ticaret Bakanı Bolat’tan esnafa destek: Boykot çağrılarına karşı alışveriş yaptı!
Haberler Ekonomi Videoları

Ticaret Bakanı Bolat’tan esnafa destek: Boykot çağrılarına karşı alışveriş yaptı!

Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 15:37 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2025 15:37

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, boykot çağrılarına karşı esnafa destek olmak için Ankara’da alışveriş yaptı. Vatandaşlara da "yarının alışverişini bugünden yapın" çağrısında bulunan Bolat, Türkiye ekonomisini büyütmeye devam edeceklerini vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün için yapılan "boykot çağrılarına" karşı ürün satın alarak esnafa destek oldu.

Bolat, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki esnaf ziyareti sırasında kahvaltı, daha sonra da alışveriş yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da bugün bir pastanedesiniz. İçerisi müşterilerle dolu, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birileri Türkiye ekonomisini durdurma, ekonomiye zarar verme çabası içinde ama biz Türkiye ekonomisini 22 yılda, dolar bazında, 6,5 kat büyütmüş bir yönetimin mensuplarıyız. Bizim görevimiz ticareti, üretimi büyütmek, istihdamı artırmak. Bunu da başardık. Bugün esnafla dayanışma, milli ekonomiye sahip çıkma ve üretimin, tüketimin, ticaretin, emeğin, istihdamın dayanışma günüdür."

- Vatandaşlara "alışveriş yapın" çağrısı

Bolat, vatandaşlara "yarının alışverişini bugünden yapmaları" çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:
"Rakamları şöyle yükseltsinler ve Türkiye'de ticaretin büyüdüğünü göstersinler. İşverenlere de esnafa da çağrım o ki, kendi tüketimlerini de yarına bırakmasınlar. Böylece Türkiye ekonomisi nasıl dünyada çok büyük takdir görüyorsa, içeride de bugünü halkımızın iş, aş, refah düzeyi ve geleceğiyle alakalı milli ekonomimizi büyüteceğimiz bir gün olarak tarihe kazıyacağız. 2 Nisan, Türkiye ekonomisinde tarihi bir gün olacak. Yapanlar, üretenler kazanacak, yıkmaya, durdurmaya çalışanlar kaybedecek."

SIRADAKİ VİDEO
CHP lideri Özgür Özel'in boykot provokasyonu tutmadı!
02.04.2025Çarşamba
Özgür Özel’in boykot çağrısına iş dünyasından tepki!
02.04.2025Çarşamba
BTK duyurdu! Akıllı telefon ve tabletler için yeni düzenleme! Cep telefonlarına 7 yıl garanti geliyor!
27.03.2025Perşembe
Emekliler dikkat! İkramiye farkları ne zaman yatacak?
27.03.2025Perşembe
Dış ticaret rakamları açıklandı!
27.03.2025Perşembe
Bunlar da Var
Sivas İmranlı’da yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 2 ölü 25 yaralı! 01:40
Yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 2 ölü 25 yaralı!
02.04.2025Çarşamba
Kastamonu’da bayramın son gününde feci kaza: 3 ölü 4 ağır yaralı! 02:37
Kastamonu'da bayramın son gününde feci kaza: 3 ölü 4 ağır yaralı!
01.04.2025Salı
Esra Erol Volkan Konak’ı anarken gözyaşlarına hakim olamadı! En sevdiği şarkısını ilk kez açıkladı: Moralim bozuk olduğunda hep çalıyoruz... 06:29
Esra Erol Volkan Konak'ı anarken gözyaşlarına hakim olamadı!
01.04.2025Salı
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü geçirdiği kazada hayatını kaybetti 00:48
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü geçirdiği kazada hayatını kaybetti
01.04.2025Salı
CANLI YAYIN