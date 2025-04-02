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Özgür Özel’in boykot çağrısına iş dünyasından tepki!
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Özgür Özel’in boykot çağrısına iş dünyasından tepki!

Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 12:03 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2025 12:03

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot ve tüketimi durdurma çağrısına iş dünyasından tepki geldi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ve MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, bu çağrının ekonomik dengeleri bozacağını belirterek tepki gösterdi. TÜSİAD sessiz kalırken, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber’de yaptığı değerlendirmede, “Her şeye konuşan TÜSİAD, iş ekonomi olunca niye sessiz?” diyerek eleştiride bulundu.

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