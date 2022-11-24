Haberler Ekonomi Videoları Sözleşmeli personele kadro! Gözler Başkan Erdoğan'da

Sözleşmeli personele kadro! Gözler Başkan Erdoğan'da

Sözleşmeli personele kadro! Gözler Başkan Erdoğan'da
24.11.2022 20:47

OTOMATİK OYNAT

Ekonomi 47:12
AK Parti'den EYT müjdesi
Ekonomi 01:41
İstanbul - Ankara arası 80...
Ekonomi 03:16
Gözler Merkez'de! Faiz tek...
Ekonomi 04:25
Tarım Kredi Marketleri 20-30...
Ekonomi 03:22
Emekliye 5.533 TL, Memura...
Ekonomi 02:30
Bakan Dönmez'den 'doğalgaz...
Ekonomi 01:32
Doğalgaz destek ödemeleri...
Ekonomi 05:16
Fahiş fiyat artışı ve...
Ekonomi 05:30
Asgari ücret 2023'te ne kadar...
Ekonomi 02:29
EYT dernekleri Mecliste!...
Ekonomi 04:05
Evlenen gençlere 73 bin TL
Ekonomi 01:31
TOKİ başvurularında son gün...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personel düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Düzenlemeyi Cumhurbaşkanımız pazartesi günü açıklayacak" dedi. Öte taraftan Bakan Bilgin tarafından yürütülen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili de flaş bir açıklama geldi.

Ekonomi Videoları

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği sözleşmeli personel düzenlemesine dair yeni gelişmeler yaşanıyor.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISI'NDA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personel düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Düzenlemeyi Cumhurbaşkanımız pazartesi günü (28 KASIM 2022) açıklayacak" ifadelerine yer verdi ve Kabine Toplantısı'nı işaret etti.

EYT'DE SONA GELİNDİ
Diğer yandan Bakan Bilgin tarafından yürütülen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili de flaş bir açıklama geldi.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çelik, EYT'de çalışmanın tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımıza son hali yakın zamanda, çok kısa zamanda sunulduğunda zaten karar verilmiş olacak. Son aşamaya geldiğini söyleyebilirim. O son aşamayı geçtikten sonra ancak Meclis takvimi ile ilgili size bilgi verebilirim ama o zaten acil gündemlerden bir tanesi ve hemen hemen tamamlanmak üzere." dedi.

Bugünkü toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bir sunumu olmadığını, bölgesel, küresel gelişmelerin ve terörle mücadele konusundaki operasyonların değerlendirildiğini ifade eden Çelik, bu iki konu üzerinden MKYK gündeminin oluştuğunu kaydetti.

SON DAKİKA