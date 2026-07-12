Otomobil bariyerlere çarparak takla attı: Anne ve baba hayatını kaybetti, bebekleri ağır yaralı

Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 13:22 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2026 13:30

Kontrolden Çıkan Araç Bariyerlere Çarptı

Kaza, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Balmahmut köyü yakınlarında meydana geldi. Uşak'taki aile ziyaretlerinin ardından dönüş yoluna geçen Hasan Samur idaresindeki otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra takla attı ve yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabildi.

Anne Ve Baba Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücü Hasan Samur (27) ile yanında bulunan eşi Zehra Samur'un (26) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

8 Aylık Bebeğin Durumu Ciddi

Araçtan ekiplerin çabasıyla çıkarılan çiftin 8 aylık bebekleri A.K.S.'nin ise ağır yaralandığı tespit edildi. Yaralı bebek, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Görev Yaptıkları Şehre Dönüyorlardı

Kazada yaşamını yitiren Hasan Samur'un Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı emrinde uzman çavuş olarak görev yaptığı, eşi Zehra Samur'un ise Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde (AKÜ) memur olduğu öğrenildi. Genç çiftin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.