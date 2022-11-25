KYK burs/kredi başvuruları tekrar başladı! Bakan Kasapoğlu açıkladı! Yarın saat 23:59'a kadar...

Binlerce öğrencinin yararlanacağı KYK burs başvuruları 17 Kasım Perşembe günü sona erdi. Bursların geri ödemesiz, kredilerin ise geri ödemeli olacağı süreçte detaylar belli oldu. Başvuruyu kaçıranlar KYK burs başvuru sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağını merak edip araştırıyor. Peki, KYK burs başvuru süresi UZATILDI MI 2022? KYK burs başvurusunu kaçıranlar ne yapmalı? KYK burs ek başvuru tarihi verilecek mi? İşte detaylar!

KYK SON BAŞVURU TARİHİ UZATILDI MI?

e-Devlet üzerinden alınan KYK burs/kredi başvuruları 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'a kadar devam etti. Başvuru bilgilerini değiştirmek isteyen öğrenciler, yine bu tarihe kadar e-Devlet üzerinden bilgilerini güncelledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB burs-kredi başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı.

KYK BURS VE KREDİ KİMLER ALABİLİR?

İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

ÖĞRENİM BİLGİLERİ DOĞRU OLMALI

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin YÖKSİS'teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet'e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncellemeleri gerekiyor.

Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Sonuçlar açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.