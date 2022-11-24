Benzine indirim yolda! Bu gece yarısından itibaren geçerli! İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları 25 Kasım 2022

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 45 kuruş indirim gelecek. Benzine dün gece 55 kuruş zam, önceki gece 1 lira 16 kuruş indirim gelmişti. Dün gece 95 kuruş indirim gelen motorinde bu gece fiyat değişimi olmayacak.

Petrol ve ürün fiyatlarındaki belirgin dalgalanma, pompa fiyatlarında da günlük değişimleri beraberinde getirdi.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,17 TL'ye, Ankara'da 20,33 TL'ye, İzmir'de 20,34 TL'ye gerileyecek.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 23,84 TL, Ankara'da 23,97 TL, İzmir'de 24,01 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar rafineri uzaklıklarına ve bayi kâr marjlarına göre iller ve ilçeler arasında farklılık gösteriyor.

BUGÜN DE MOTORİNE İNDİRİM GELMİŞTİ

Bugünden itibaren motorine ise 95 kuruş indirim gelmişti. Motorine geçtiğimiz hafta da 1,54 kuruşluk indirim gelmişti.