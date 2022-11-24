Haberler Ekonomi Videoları Benzine indirim yolda! Bu gece yarısından itibaren geçerli! İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları 25 Kasım 2022

Benzine indirim yolda! Bu gece yarısından itibaren geçerli! İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları 25 Kasım 2022

Benzine indirim yolda! Bu gece yarısından itibaren geçerli! İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları 25 Kasım 2022
24.11.2022 16:51

OTOMATİK OYNAT

Ekonomi 01:35
ABD'de resesyon paniği!...
Ekonomi 00:44
26 ay sonra ilk! Merkez faiz...
Ekonomi 09:13
ÖTV matrah düzenlemesi sonrası...
Ekonomi 01:41
İstanbul - Ankara arası 80...
Ekonomi 02:52
EYT için ‘yıpranma payı’ umudu
Ekonomi 01:14
Sağanak uzun süre bizimle!...
Ekonomi 02:30
Bakan Dönmez'den 'doğalgaz...
Ekonomi 01:26
2023 asgari ücret ne kadar...
Ekonomi 01:34
TOKİ kura çekimi için yeni...
Ekonomi 04:39
2023 Ocak EMEKLİ MAAŞLARI...
Ekonomi 06:20
Asgari ücrete yeni model
Ekonomi 05:55
EYT'de primi ve yılı tamam...

Son dakika haberleri | Brent petrolün varil fiyatında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 45 kuruş indirim yapılacağı bildirildi.

Ekonomi Videoları

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 45 kuruş indirim gelecek. Benzine dün gece 55 kuruş zam, önceki gece 1 lira 16 kuruş indirim gelmişti. Dün gece 95 kuruş indirim gelen motorinde bu gece fiyat değişimi olmayacak.

Petrol ve ürün fiyatlarındaki belirgin dalgalanma, pompa fiyatlarında da günlük değişimleri beraberinde getirdi.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?
Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,17 TL'ye, Ankara'da 20,33 TL'ye, İzmir'de 20,34 TL'ye gerileyecek.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 23,84 TL, Ankara'da 23,97 TL, İzmir'de 24,01 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar rafineri uzaklıklarına ve bayi kâr marjlarına göre iller ve ilçeler arasında farklılık gösteriyor.

BUGÜN DE MOTORİNE İNDİRİM GELMİŞTİ
Bugünden itibaren motorine ise 95 kuruş indirim gelmişti. Motorine geçtiğimiz hafta da 1,54 kuruşluk indirim gelmişti.

SON DAKİKA