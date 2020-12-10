Haberler Video Ekonomi Videoları SON DAKİKA VİDEO: Borsa güne yükselişle başladı | 10 Aralık 2020 BIST100 endeksi son durum

SON DAKİKA VİDEO: Borsa güne yükselişle başladı | 10 Aralık 2020 BIST100 endeksi son durum

SON DAKİKA VİDEO: Borsa güne yükselişle başladı | 10 Aralık 2020 BIST100 endeksi son durum
10.12.2020 10:04
Ana Sayfa 01:28
Test sırasında patladı
Ana Sayfa 05:01
Çamaşır ipi ilham verdi!...
Ana Sayfa 01:37
CHP'nin kolladığı DHKP-C'liye...
Ana Sayfa 01:31
Kuruluş Osman'dan Karabağ...
Ana Sayfa 04:15
"Çok yaşa Osman Bey"
Ana Sayfa 00:28
Birkan Sokullu'nun sevgilisini...
Ana Sayfa 00:46
Webo bu akşamki maçta yer...
Ana Sayfa 01:07
Şişli'de bir otele baskın!...
Ana Sayfa 01:36
Belediye aracıyla uyuşturucu...
Ana Sayfa 05:37
EDHO'nun çok konuşulan...
Ana Sayfa 02:46
Başkan Erdoğan'dan Türkiye-ABD...
Ana Sayfa 00:35
Başkan Erdoğan:...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 artışla 1.355,07 puandan başladı. Analistler, sanayi hisselerindeki pozitif seyre dün banka hisselerinin de katılması ile BIST 100 endeksinin rekor seviyeye yükseldiğini, dolar bazında ise halen zirvesinin çok gerisinde ve emsallerine göre ucuz olduğunu söyledi.


Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,75 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak 1.355,07 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,11 ve holding endeksi yüzde 0,42 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 0,94 ile metal ana sanayi oldu.

Dün yüzde 0,78 değer kazanarak günü 1.350,32 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, böylece tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gün içinde 1.360,63 puanla da rekor seviyeyi gördü.

Analistler, sanayi hisselerindeki pozitif seyre dün banka hisselerinin de katılması ile BIST 100 endeksinin rekor seviyeye yükseldiğini, dolar bazında ise halen zirvesinin çok gerisinde ve emsallerine göre ucuz olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararlarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.360 seviyesinin önemli direnç, 1.320 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

Bu arada, ECB'nin, bugünkü toplantıda faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) ve Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri'nde (TLTRO) yapacağı ayarlamalarla "güvercin" tutumunu devam ettireceği tahmin ediliyor.

Ekonomi Videoları