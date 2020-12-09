SON DAKİKA HABER: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgaline yönelik harekatı başarıyla tamamlayan Azerbaycan’da yarın düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak üzere Bakü’ye gidecek. Erdoğan, kritik ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada kendisine sorulan asgari ücretle alakalı soruya ilişkin düşüncelerini açıkladı. Erdoğan; ''Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız görüşmeleri devam ettiriyor. Bu görüşmelerden sonra durum bizim de önümüze gelecek. İnşallah hayırlı bir karar çıkar ve yola devam ederiz." dedi.