Son Dakika... Petrolde son 30 yılın en sert düşüşü! Petrol fiyatlarındaki düşüş devam edecek mi? | Video 09.03.2020 10:07

Çin’de ortaya çıkan Koronavirüs ekonomiyi adeta yerle bir etti. Küresel piyasalar Pazartesi gününe petrol fiyatlarındaki sert düşüşle başladı. Suudi Arabistan, bir zamanlar müttefiki Rusya'ya karşı bir fiyat savaşı başlattı ve petrol fiyatları 30 yılın en sert düşüşünü yaşayarak en düşük 31.27 dolara geriledi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem petrol fiyatlarında yaşanan savaşı A Haber canlı yayınında anlattı. Erdem, ''Petroldeki düşüş devam edecek mi?benzin'' sorusuna ise ''Bu savaş bir miktar devam edecek bir yerde bunu bir rakama bağlayacaklar ama 20 dolara bile gelebilir'' açıklamasında bulundu.

Petrol fiyatları, 1991 yılından bu yana en sert günlük düşüşünü yaşadı. Petrol fiyatları, cuma gününü 45 dolardan tamamlarken; bugün yaklaşık yüzde 30 gerileyerek 31.27 dolara kadar geriledi. Brent petrol fiyatı saat 08.47 itibarıyla yüzde 27.10 oranında düşüşle 32.96 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı en son 20 Ocak 2016 tarihinde 27.70 dolara kadar gerilemişti.

PETROL FİYATLARI NEDEN GERİLEDİ?

Petrol fiyatlarındaki düşüşünün ardındaki sebep, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 5-6 Mart'ta gerçekleşen toplantısında üretim kesintisinin sürdürülmesiyle ilgili karar alınamaması oldu.

OPEC üyeleri 1.5 milyon varil kesinti önerisinde bulunurken, OPEC+ üyesi Rusya bunu kabul etmedi ve petrol rezervlerinin fiyat düşüşüne hazırlıklı olduğunu belirtti. Suudi Arabistan ise buna karşılık olarak ham petrol üretimini artırma ve satış fiyatını düşürme kararı aldığını duyurdu.