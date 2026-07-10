Üniversiteli kadınları "meyve" koduyla pazarlayan çeteye operasyon

Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 15:46 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2026 15:59

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü fuhuş soruşturmasında çarpıcı detaylara ulaşıldı.

Şüphelilerin teknik takibe yakalanmamak amacıyla yurt dışı hatları üzerinden WhatsApp ile iletişim kurdukları tespit edildi. Şüphelilerin, fuhşa teşvik ettikleri üniversite öğrencisi kadınlara "şeftali" gibi çeşitli meyve kod adları verdikleri; randevu ayarlamak için de kadınların fotoğraflarını, yüzlerini bu meyve emojileriyle kapatarak WhatsApp durum kısmında paylaştıkları ileri sürüldü.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Edirne, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın 6 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.