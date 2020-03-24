Kredi faizinde yeni imkanlar art arda sunuldu! 25 Mart taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranı kaç oldu?

BANKALARDAN DESTEK PAKETİ AÇIKLAMALARI

ZİRAAT BANKASI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, küresel çapta yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik yaşama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle alınan önlemler kapsamında yeni destek adımlarının devreye alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu vesileyle öncelikle, salgında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavi altındaki vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bu süreci aşmak için en çok ihtiyaç duyduğumuz hususun toplumsal farkındalık ile güçlü birliktelik olduğuna, devletimizin ve milletimizin el ele vererek en kısa zamanda bu badirenin üstesinden geleceğine inanıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hızla almaya başladığı ve tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte Ziraat Bankası olarak bizlerin de katkı sunduğu önlemlerle, mevcut durumu en az zararla atlatan ülkelerden birisi olacağımıza güvenimiz tamdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, vatandaşların işsiz kalmasının önüne geçebilme ve aynı zamanda üretim altyapısını ve iş gücü piyasasını ayakta tutmanın ekonominin tüm paydaşlarının ortak hedefi olması gerektiği vurgulandı.

Bu hedef doğrultusunda Ziraat Bankası şubelerinin 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilere hizmet vermeye devam edeceği bildirilen açıklamada, bu yaklaşımla, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" hamlesi doğrultusunda, Ziraat Bankası'nın yeni bir adım attığı belirtildi.