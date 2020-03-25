Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş ekonomik destek açıklaması 25.03.2020 16:04

Son dakika haberi... Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank yeni ekonomi paketini duyurdu. Konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımızla; tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için “İş’e Devam Desteği” başlatıyoruz. Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerini kullandı.