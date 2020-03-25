Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş ekonomik destek açıklaması

Son dakika haberi... Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank yeni ekonomi paketini duyurdu. Konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımızla; tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için “İş’e Devam Desteği” başlatıyoruz. Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerini kullandı.
3 kamu bankası kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği"ni hayata geçireceğini duyurdu.
Konuya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımızla; tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için "İş'e Devam Desteği" başlatıyoruz. Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerini kullandı.
Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımızla; tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için "İş'e Devam Desteği" başlatıyoruz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 25, 2020
Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/DS6D5Dwnwb
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