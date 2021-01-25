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SON DAKİKA: Pandemi nedeniyle kapatılan iş yerleri için vergi kararı: Ödemeler ertelendi

SON DAKİKA: Pandemi nedeniyle kapatılan iş yerleri için vergi kararı: Ödemeler ertelendi
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Son dakika haberine göre, pandemi tedbirleri kapsamında kapatılan iş yerleri için mücbir sebep kararı alındı. Bu işletmelerin vergi ödemeleri ertelendi.


Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, salgın önlemleri kapsamında faaliyetleri durdurulan işletmeler için mücbir sebep kararı alındı.


Düzenleme kafe, kahvehane, sinema, hamam, sauna ve kreş gibi kapalı olan işyerlerini kapsıyor. Bu işletmeler tekrar açılana kadar vergi ödemeleri ertelenecek. Açıldıktan 26 gün geçtikten sonra vergi beyannamesi vermeye başlayacaklar.


1 ARALIK 2020'DEN İTİBAREN
Karar 1 Aralık 2020'den itibaren geçerli olacak. Mücbir sebep, vergi borçlusunun elinde olmayan nedenlerden dolayı taahhüdünü yerine getirememesi anlamına geliyor.

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