Şanlıurfa'da silahlı arazi kavgası! Evi ve tarlayı ateşe verdiler: 1 ölü

Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 14:40

Şanlıurfa'da Arazi Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde sabah saatlerinde akrabalar arasında çıkan arazi anlaşmazlığı, evlerin ve tarlaların ateşe verildiği silahlı bir çatışmaya dönüştü. Kırsal Aslanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet bulunan amca çocukları arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Silah Sesleri Yükseldi, Ev ve Tarlayı Ateşe Verdiler

Sözlü tartışmanın taşlı ve sopalı kavgaya evrilmesinin ardından taraflar yanlarındaki silahları çekerek birbirlerine ateş açtı. Çatışma esnasında hırsını alamayan taraflar, bölgedeki bir evi ve tarlayı ateşe verdi. Yükselen dumanlar ve peş peşe patlayan silah sesleri mahallede büyük panik yarattı. Kavga sırasında kimin tabancasından çıktığı henüz belirlenemeyen mermilerin isabet ettiği 52 yaşındaki Mehmet Cihat Özağaçhanlı kanlar içinde yerde kaldı.

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Köylülerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, kurşunların hedefi olan Özağaçhanlı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği saptandı. Özağaçhanlı'nın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tarlada ve evde çıkan yangınlar ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Jandarma Mahallede Güvenlik Koridoru Oluşturdu

Olayın ardından yeni bir intikam eyleminin yaşanmaması adına jandarma ekipleri Aslanlı Mahallesi'nde geniş güvenlik önlemleri alarak giriş ve çıkışları kontrol altına aldı. Silah kullanan, kundaklama olayına karışan ve olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma komutanlığı tarafından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Soruşturma çok yönlü sürüyor.