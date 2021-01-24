SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan gıdadaki fahiş fiyat artışına net yanıt: Mutlaka çözüme ulaştıracağız

Başkan Erdoğan, lokantaların açılması konusunun değerlendirilerek, önerilerin kabine toplantısına sunulacağını söyledi. Erdoğan, bankalara da seslenerek vatandaşın, esnafın, yatırımcının yanında olmaları mesajı verdi.



BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ

Gerekli yerlere talimatı verdiğini belirten Erdoğan, "Ama öyle ama böyle bu iş bitecek. Fiyatlar böyle yüksek devam etmeyecek. Bunun önüne geçilecek, vatandaş rahat edecek" değerlendirmesini yaptı.